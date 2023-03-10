Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğundan, ‘AKP milletvekili aday adayıyım’ açıklaması

Mersin'in Silifke İlçesi Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, halen görevinin başında olmasına rağmen AKP Karaman Milletvekili aday adaylığını sosyal medya üzerinden paylaştı. Konuyu bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu davranışın altında 'Nasıl olsa İktidar partisinden aday adayıyım, bana bir şey olmaz' anlayışı yatmaktadır" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü koltuğunda oturmayı sürdüren Mustafa Sezgin, sosyal medya hesabından “AKP Karaman milletvekili aday adaylığı” nı açıkladı. Konuyu bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu davranışın altında ‘Nasıl olsa İktidar partisinden aday adayıyım, bana bir şey olmaz' anlayışı yatmaktadır” dedi.

“BU SADECE BİR ÖRNEKTİR”

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” başlıklı 7. Maddesini hatırlatan CHP'li Başarır, “Maalesef bu iktidar döneminde, bürokraside ‘devlete sadakat’ değil ‘hükümete sadakat’ anlayışı öne çıkmıştır. Bu durum devletin kendi iç mekanizmasını bozmaktır; liyakat ilkesini sadakat anlayışına çevirmektir. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü sadece bir örnektir. Hemen hemen her gün medya üzerinden buna benzer olayları okumaktayız” ifadelerini kullandı

“BÖYLE ZİHNİYET OLUR MU?”

Milli Eğitim Bakanı’na seslenen CHP'li Başarır, “Böylesine önemli bir kurumda önemli bir görev ifa eden birinin kanun bilmezliğine mi yanayım yoksa böyle birine çocuklarımızın eğitimini emanet eden zihniyete mi yanayım? Neye yanayım? Böyle zihniyet olur mu? Allah bilir bu kişinin siyasi parti üyeliği de vardır. Sanırım İlçe Mili Eğitim Müdürü, ‘Partili Cumhurbaşkanı varsa partili İlçe Milli Eğitim Müdürü neden olmasın’ diye düşünmüştür” şeklinde konuştu.

“SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?”

Konuya ilişkin yazılı soru önergesi veren CHP'li Başarır, önerge gerekçesinde şunları yazdı:

“Silifke İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin hala görevinin başındayken ve yasal seçim takvimi ortada yokken sosyal medya hesaplarından AK Parti Karaman milletvekili aday adaylığını paylaşmaktan çekinmemiştir. Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun; ‘Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” başlıklı 7. Maddesinde ; ‘Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar' ifadeleri yer almaktadır.”

Başarır'ın meclise verdiği soru önergesinde yanıt istediği sorular şunlar:

-İlgili kanunlara açıkça aykırı davranış ve eylemde bulunan Silifke İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

-Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin daha seçim takvimi dahi açıklanmamışken bir siyasi parti logosu altında milletvekili aday adaylığını hangi cesaretle sosyal medya üzerinden paylaşmıştır? Bu cesaretin altında iktidar partisinin yargı üzerindeki etkisi ve baskısı mı yatmaktadır?

-657 sayılı kanundan bihaber olan Mustafa Sezgin'in siyasi parti üyeliği de var mıdır?

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