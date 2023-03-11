Milli Eğitim Müdürü’nden, eşine adrese teslim koordinatörlük

Konya’da Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, eşi Fatoş Konuk’u adrese teslim ilanla Aile Destek Merkezi'ne koordinatör olarak atadı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'de milyonlarca işsiz, iş umuduyla kapı kapı gezerken kamu kurumlarında eş, dost, akraba kayırma ve kıyaklarına dair iddialar devam ediyor.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un, eşi Fatoş Konuk'u adrese teslim ilanla Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Konya Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi’ne koordinatör olarak atadığını kaydetti.

“YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE DUYURU YAPILDI”

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un Konya Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyesi olduğunu ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

“Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Konya Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan ADEM (Aile Destek Merkezleri) personel alımlarında yasaya uygun şartlarda duyuru yapılmadan personel alımına gidilmiş. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü, aynı zamanda SYDV doğal üyesi olan ve personel alımlarında yetkisi olan Musa Konuk'un eşinin taşıdığı özel şartlara göre ilana çıkılarak kişiye özel kadro açılmış ve Fatoş Konuk, ADEM koordinatörü olarak işe alınmış.”

ÖZEL ŞARTLARI TEK TEK SIRALADI; BİR ADINI YAZMADI

“Aile destek merkezi (ADEM) uygulama genelgesinde işe alınacak personele ilişkin şartlar açık bir şekilde yazılmış olmasına karşın işe alımlara daha az hatta hiç kimsenin başvuru yapamaması için sadece Fatoş Konuk'un sahip olduğu belgeler ilan şartı olarak istenmiştir” diyen Yokuş, kişiye özel şartları şöyle sıraladı:

İlanda MEB onaylı aile danışmanlık sertifikasına sahip olmak, kamu veya özel de en az 2 yıl Eğitimci olarak iş deneyimi ve tecrübeye sahip olmak gibi şartlar istenmiş. Daha da ileri gidilerek maaşı nispeten düşük olan büro personeli ilanına 40 yaş şartı konulmuş olup, maaşı yüksek olan koordinatör ve eğitici şartlarına Fatoş Konuk'un 40 yaşından daha büyük olması nedeniyle yaş sınırlaması konulmamıştır. Birçok ADEM personel alımlarında bilgisayar bilgisi transkript veya remi eğitim ile belgelenmesi istenmişken Beyşehir personel alımlarında mülakata gidilmiş ve mülakatı da Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü formatör öğretmeni yapmıştır.

FATOŞ KONUK, SERTİFİKALARI NEDENİYLE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

ADEM koordinatörlüğü görevine başlayan Fatoş Konuk'un sertifikalarının geçerliliği konusunda önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma geçirdiğini kaydeden İYİ Partili Fahrettin Yokuş, “Bu soruşturmada Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimlere örgün olarak katılmadığı ve haksız yere sertifika sahibi olduğu bakanlık müfettişleri tarafından sorgulanmış olup Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un aynı soruşturmada Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı fakat bunların arkasında koruyucu olan kimse, bu davalardan kurtulmuş” şeklinde konuştu.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

2021 yılında Beyşehir İlçe Eğitim Müdürü Musa Konuk ile şube müdürleri Ahmet Yalçın ve Rüştü Beğendi hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Konuk, hukuka aykırı şekilde yolluk ve günlük yevmiye almakla, şube müdürleri ise ödeme emri belgesi çıkarmakla suçlanmıştı.

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