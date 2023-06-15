Milli Merkez de değişim istiyor

Hüsamettin Cindoruk’un başkanı olduğu Milli Merkez Hareketi Sözcüsü Ufuk Söylemez: “CHP’de değişim olursa işbirliği yaparız.”

Veli TOPRAK

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Siyasetin duayen ismi Hüsamettin Cindoruk'un başkanı olduğu Milli Merkez Hareketi Sözcüsü ve Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, CHP'deki değişim tartışmalarını SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Seçimlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini ancak Kılıçdaroğlu'nun tarikatçı çevrelerle işbirliği yaptığını belirten Söylemez, “Artık işbirliği yapamayız. CHP kurucu değerlere bağlı yeni bir yönetimle değişim içine girerse, yerel seçimde işbirliğine hazırız'' dedi. Söylemez'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi açıkladık. Millet İttifakı'nın herhangi bir partisi için destek açıklaması yapmadık. CHP'nin geniş bir ittifak arayışı yönündeki girişimleri doğruydu. Ancak merkez sağın geniş tabanına sahip kesimlerle işbirliği adımı atmaktan kaçındığını üzülerek gördük.

İŞBİRLİĞİ ŞARTI

Kılıçdaroğlu, Atatürkçü-Cumhuriyetçi merkez sağın geniş kesimleri yerine tarikatçı, nurcu, FETÖ'cü, HDP'li olarak bilinen kesimlerle işbirliğini tercih edip, hatalı bir yola girdi. İkinci Cumhuriyetçi, Soros'çu, FETÖ ve HDP muhibbi olarak bilinen isimler ve tabansız partilerle ittifak kurmayı tercih etti.

CHP'yi Atatürk'e şaşı bakan 10 Aralıkçılara, Sorosçu ve TESEV'ci zihniyete açtı. Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi Cumhuriyetçi kitleleri, Ankara Çankaya'da Sadullah Ergin'e oy vermeye mecbur bırakan kasıtlı, bilinçli bir siyaset izlemiştir.

Bizim Kılıçdaroğlu ve 10 Aralıkçıların yönettiği bir zihniyetle, gelecek seçimlerde destek, işbirliği ve güçbirliği yapmamız mümkün olamaz. CHP, kurucu değerlerine bağlı yeni bir yönetimle, demokratik Kuva-yi Milliye anlayışı ile değişim içine girerse, belediye seçimlerinde işbirliğine hazırız.