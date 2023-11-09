Milli voleybolcu kaza yaptı

Aksaray'da Kuzeyboru takımında forma giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, aracıyla karıştığı kaza sonucu yara almadan kurtulurken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

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Aksaray’da gerçekleşen kaza, Taşpazar Mahallesi’nde bir kavşakta meydana geldi. Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kuzeyboru takımının oyuncusu Büşra Kılıçlı’nın (30) yönetimindeki 34 SK 9016 plakalı cip, kavşakta Ali Akdemir’in (49) kullandığı 68 AL 356 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada milli voleybolcu Büşra Kılıçlı ve kızı yara almadan kurtuldu, ancak diğer sürücü Ali Akdemir ve yanındaki Ünal Kılıç yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle şok geçiren Büşra Kılıçlı ve kızı ise polis tarafından sakinleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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