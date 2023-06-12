Milyonlarca lira harcandı, hepsi sinek avlıyor
Türkiye'de 60 havaalanı var, ancak bunlardan faal olan dördünde adeta kuş bile uçmuyor. Yıllardır yolcusu olmayan Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak havalimanları 2023 yılında da boş kaldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2023 yılının Ocak-Haziran dönemindeki havalimanlarının yolcu sayılarını açıklandı. Bu yılın ilk 5 ayında havalimanlarını 73 milyon 375 bin 344 yolcu kullandı.
29 milyon 74 bin 300 yolcu ile İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu trafiğine kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı ise ilk 5 ayda sıfır yolcuda kaldı.
ERDOĞAN'IN DEDİĞİ OLMADI
Yıllık 3 milyon kapasitesi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı verdiği Rize Artvin Havalimanı'nı da ise yılın ilk beş ayında yalnızca 345 bin 991 yolcu kullandı.
2023 yılının ilk beş ayında sıfır çeken beş havaalanı ise Atatürk, Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak oldu.
Yolcu sayısı ilk beş ayda 50 bin yolcunun altında kalan havaalanları ise şöyle:
- Amasya Merzifon : 49 bin 360 yolcu
- Sinop : 36 bin 441 yolcu
- Zonguldak Çaycuma : 35 bin 432 yolcu
- Isparta Süleyman Demirel : 33 bin 349 yolcu
- Eskişehir Hasan Polatkan: 28 bin 683 yolcu
- Kastamonu: 22 bin 820 yolcu
- Zafer: 22 bin 794 yolcu
- Siirt : 20 bin 113 yolcu
- Tekirdağ Çorlu: 15 bin 478 yolcu
- Kocaeli Cengiz Topel: 858 yolcu