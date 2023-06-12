Milyonlarca lira harcandı, hepsi sinek avlıyor

Türkiye'de 60 havaalanı var, ancak bunlardan faal olan dördünde adeta kuş bile uçmuyor. Yıllardır yolcusu olmayan Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak havalimanları 2023 yılında da boş kaldı.

Deniz AYHAN

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2023 yılının Ocak-Haziran dönemindeki havalimanlarının yolcu sayılarını açıklandı. Bu yılın ilk 5 ayında havalimanlarını 73 milyon 375 bin 344 yolcu kullandı.

29 milyon 74 bin 300 yolcu ile İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu trafiğine kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı ise ilk 5 ayda sıfır yolcuda kaldı.

ERDOĞAN'IN DEDİĞİ OLMADI

Yıllık 3 milyon kapasitesi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı verdiği Rize Artvin Havalimanı'nı da ise yılın ilk beş ayında yalnızca 345 bin 991 yolcu kullandı.

2023 yılının ilk beş ayında sıfır çeken beş havaalanı ise Atatürk, Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak oldu.

Yolcu sayısı ilk beş ayda 50 bin yolcunun altında kalan havaalanları ise şöyle:

Amasya Merzifon : 49 bin 360 yolcu

Sinop : 36 bin 441 yolcu

Zonguldak Çaycuma : 35 bin 432 yolcu

Isparta Süleyman Demirel : 33 bin 349 yolcu

Eskişehir Hasan Polatkan: 28 bin 683 yolcu

Kastamonu: 22 bin 820 yolcu

Zafer: 22 bin 794 yolcu

Siirt : 20 bin 113 yolcu

Tekirdağ Çorlu: 15 bin 478 yolcu

Kocaeli Cengiz Topel: 858 yolcu

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