Milyonlarca liralık hırsızlık yapan ‘Altın Kızlar’ çetesine operasyon

Kocaeli'de polis ekipleri, 4 ilde 35 evden 8 milyon liralık hırsızlık yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon düzenledi, 25'i kadın, 41 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından Kocaeli’de 14, Samsun’da 1, Bursa’da 1 ve İstanbul’da 19 evin kilitli olmadığını tespit ettikleri kapılarını açıp, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve para çalan, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ‘Altın Kızlar’ çetesinin olayları gerçekleştirdiği saptandı. Çete üyesi olduğu tespit edilen 55 kişi belirlendi.

Kocaeli, İstanbul ve Kayseri’de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 25’i kadın, 41 kişi gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise işledikleri başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 129 mermi, 18 kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 6 altın kolye, 5 altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 41 şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

CEZA İNDİRİMİ ALMAK İÇİN HAMİLE KALIYORLARMIŞ

Gözaltına alınan kadın çete üyelerinin yakalanmaları durumunda cezai indirim alabilmeleri umuduyla hamile kaldıkları öne sürüldü. Adliyeye gönderilen bazı kadınların hamile, bazılarının ise kucağında bebekleri olduğu görüldü. (DHA)

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