Milyonluk ihale, AKP’li eski başkanın oğullarına gitti

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve eski AKP’li belediye başkanı Yusuf Tülün’ün oğullarına ait şirket, AKP’li Beykoz Belediyesi’nin baskı işleri ve promosyon ihalelerinin abonesi oldu. AKP’li belediyenin 2023 yılı için düzenlediği ihaleyi 12.7 milyon TL’ye Tülün’ün oğulları kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Beykoz Belediyesi, 2023 yılında ihtiyaç duyulacak broşür, kitapçık, dergi, bülten, billboard, vinil afiş, çeşitli baskılı malzemeler, promosyon ürünleri almak üzere 21 Aralık 2022 tarihinde ihaleye çıktı.

“Muhtelif baskılı işler, tanıtım materyalleri ve promosyon ürünleri hizmet alımı” ihalesine 2 teklif sunuldu.

12 milyon 708 bin TL'lik tek teklifin sahibi Siyahmartı Reklam Şirketi ihaleyi kazandı.

Belediye ile şirket arasında 9 Ocak 2023 günü bir yıllık sözleşme imzalandı.

Belediyenin aynı iş için düzenlediği 2022 yılı ihalesini 6.6 milyon TL'ye, 2020 yılı ihalesini 4.4 milyon TL'ye yine aynı şirket almıştı.

BABALARI AKP'Lİ YÖNETİCİ

Diğer AKP'li belediyelerden de çok sayıda ihale alan, 2005 yılında kurulan 800 bin TL sermayeli şirketin ortakları Ömer Faruk Tülün ve Kerem Tülün.

Tülün kardeşler, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Sarıyer'in eski AKP'li belediye başkanı Yusuf Tülün'ün oğulları.

Yusuf Tülün, siyasete 1984 yılında Refah Partisi'nde başladı. İBB Meclis Üyeliği de yapan Tülün, 2004-2009 döneminde Sarıyer Belediye Başkanlığı yaptı.

AKP'nin İstanbul teşkilatı kurucularından olan Tülün AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Müşavirliği görevlerinde de bulundu.