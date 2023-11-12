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Minibüs evden içeri girdi: Yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, giriş kattaki bir evin duvarını yıktı. Kazada minibüsteki 2 kişi ile evdeki 1 kişi yaralandı.

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Minibüs evden içeri girdi: Yaralılar var

Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde Mehmet Ali A. (28) yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu giriş kattaki bir evin duvarını yıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, sürücü Mehmet Ali A. ve minibüsteki Bangin K. (21) ile evdeki Mustafa D. (18), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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