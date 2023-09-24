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Minibüs halkın arasında daldı: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Minibüs halkın arasında daldı: Ölü ve yaralılar var

Ürgüp’te M.A.nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, minibüs sürücüsü M.A. ile yaya M.D. ve P.Y. yaralandı, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, M.D.’nin hayatını kaybettiği belirlerken, yaralılar Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.D.’nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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