Minibüs halkın arasında daldı: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ürgüp’te M.A.nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada, minibüs sürücüsü M.A. ile yaya M.D. ve P.Y. yaralandı, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, M.D.’nin hayatını kaybettiği belirlerken, yaralılar Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.D.’nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)