Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Ali Çelik’in kullandığı 07 FND 50 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Korkuteli-Tefenni yolu Dereköy mevkisinde yoldaki mıcırdan çıkmak için manevra yaparken şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile yolculardan İbrahim Topuz, Olga, Kezban Gümüş, Havva Altıngem, Halil Ergin, Aysel Dikmen, Şerife Ilgın, Ahmet İlhan Alkar, Salih Mercan ve Ümmü Gündüz yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. (AA)