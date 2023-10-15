Minibüs taklalar attı: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul'un Güngören ilçesinde, iddiaya göre aşırı hızla seyreden bir kapalı kasa minibüs, kontrolünü kaybederek D-100 Karayolu'na savruldu. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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İstanbul’da gerçekleşen kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. Kapalı kasa minibüsü kullanan Aykut Onbaşı’nın aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu, minibüs önce bariyerlere çarptı, ardından D-100 Karayolu’na savrularak devrildi. Minibüsün ön camından fırlayan sürücü Aykut Onbaşı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 4 kişiden 2’si ağır şekilde yaralandı.

‘ARAÇTAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ’

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk yardım olay yerinde yapıldı ve hastanelere nakledildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kaza tanığı Nedim Mehtioğlu, “Gördüğünüz sarı araba o taraftan takla atarak geldi. 60 metre kadar takla attı. Araçtan düşenlerden biri orada zaten hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Bir diğer yolcunun kolunda kırıklar oluştu. Araç, bariyerlere çarpıp takla atarak buraya kadar sürüklendi” dedi.

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