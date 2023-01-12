Minibüse uzun namlulu silahla saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde minibüse uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.D., İstanbul’dan taziye ziyareti için gelen aralarında husumetlilerinin olduğu minibüse, uzun namlulu silahla ateş açtı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

H.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste bulunan Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Gülerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan ise ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma ekipleri, husumetli iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi alırken, H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

2022’DEKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan husumetli iki aile arasında 2022’de yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (DHA)

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