Minibüsle araç çarpıştı: 1’i çocuk 5 ölü

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.

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Muğla’nın Ula ilçesinde tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı belirtilen otomobil ile VİP minibüsün çarpıştığı kazada, 1’i çocuk, 5 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Muğla’da gerçekleşen kaza, Hörü Pekmezci (70) tarafından kullanılan 48 AS 930 plakalı otomobil ile Altan Özkan’ın (25) sürdüğü 61 TS 631 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Kazayı öğrenen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Pekmezci ve araçtaki Gönül Akdeniz, Hatice Geriz ve çocuk Alp Akdeniz yaşamlarını yitirirken, sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Minibüs sürücüsü ve ağır yaralanan Hacer Demir ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (AA)

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