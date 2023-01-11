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Minibüsle çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Bekir ve Aynur Akkurt çifti hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Minibüsle çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 yaralı

Kaza, Çay- Dinar karayolunun Karabedir köyü mevkisinde meydana geldi. Çay yönünden Dinar’a seyir halinde olan S.Ö. yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Bekir Akkurt yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarına savrulan minibüs yan yatarken, otomobil ise takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bekir Akkurt ile araçta bulunan eşi Aynur Akkurt’un hayatını kaybettiği belirledi.

Minibüs sürücüsü S.Ö. ve yanında bulunan N.Ö. ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastaneye götürülürken, Akkurt çiftinin cenazeleri morga konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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