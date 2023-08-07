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Minibüste saklanan mülteciler böyle yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği minibüsün şoförü aracı terk edip kaçtı. Minibüste yakalanan Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Minibüste saklanan mülteciler böyle yakalandı

Ereğli ilçesinde polis ekipleri, arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçtı.

İÇİNDEN MÜLTECİ ÇIKTI

Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu. Sürücüsünün park edip kaçtığı belirlenen minibüste yapılan aramada Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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