Minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından minibüsken taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, ekonomik nedenlerle mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yaptı.

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İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifesine zam kararı almak üzere gerçekleştirilen UKOME toplantısında karar çıkmadı. Ulaşım sektörü temsilcileri yüzde 65 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda zam istemişti.

İBB tarafından minibüsken taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının gerçekleştirildiği Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nin önünde toplandı.

Grup, ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde “esnaf burada UKOME nerede” şeklinde slogan attı. Bu sırada polis ekipleri de tesis önünde güvenlik önlemi aldı.

“8+1 ARAÇLARIN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK”

Taksi plakası sahiplerinden Meryem Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8+1 koltuk kapasiteli taksilerin maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle bu tür araçları alamadıklarını söyledi. Bu araçları alan meslektaşlarının da maliyet nedeniyle çalışamadığını dile getiren Zengin, koltuk sayısı 4+1 araçlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.

“HAVAALANINA GİREMİYORUZ”

Zengin, yeni araç almak istediklerini ancak kredi çıkmadığı için alamadıklarını kaydederek, “8+1 koltuklu taksiler havaalanına giremiyor. Maliyeti yüksek. Alan da alamayan da mağdur. Aracım kapıda yatıyor. 4+1 sistemine geçelim. Bu mağduriyetimiz giderilsin.” diye konuştu.

Taksi plakası sahibi Ramazan Çelik de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, taksicilere sıfır fiyatına ikinci el araç almaları konusunda belediyenin destek olacağı yönündeki sözünü tutmadığını ileri sürdü.

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