Minik Eymen’in ‘baba’ diye ağlaması yürek parçaladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden sağ olarak kurtarılan 5 yaşındaki Eymen'in, 'baba' diyerek ağlaması yürekleri parçaladı.

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Yaralı depremzedelerin İstanbul'a nakli devam ediyor. Pazartesi gecesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 11 yaralının ardından, gün içinde 5'i kendi imkanlarıyla olmak üzere askeri uçaklarla veya Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla getirilen depremzede sayısı 21'e ulaştı.

Yaralılardan biri gündüz taburcu edilirken, Salı gecesi 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen askeri uçakla getirilen 51 yaralıdan 14'ü daha Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Hastaneye babası Neşat Çam ile birlikte aynı ambulansla getirilen 5 yaşındaki Eymen Çam'ın “baba” diye ağlaması yürekleri burktu.

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Klinik Şefi Prof. Dr. Mücahit Kapçı, Acil Tıp Kliniği'nden Uzmanı Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan, acil ve yoğun bakım ekipleri, yaralıların ilk müdahale ve sonraki süreçlerini organize etmek üzere Travma Acil'de yine hazır bekledi.

Depremzedeler için hastane bünyesinde beyin cerrahi, nefroloji, ortopedi, kalp damar cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, genel cerrahi ve plastik cerrahi branşlarının da içinde yer alacağı bir kurul ile hasta takiplerinin koordineli bir şekilde yürütüleceği öğrenildi.

YARALILAR FARKLI HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDI

Aynı uçakla getirilen diğer yaralılar ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son gelen depremzedelerle beraber Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı sayısı 34'e çıktı.

Deprem bölgesinde yakınları olanlar, sevdiklerinden bir haber alma umuduyla yine hastanede umutla bekledi.

Öte yandan sadece Çam ve Sakura Hastanesi'nde yatan depremzede yakınlarının bilgi alabilmesi için kurulan 0531 720 8018 numaralı hattın, bütün Türkiye'den yakınlarını bulma ümidiyle arayanlar tarafından aranması nedeniyle kilitlendiği öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan ve kimliği tespit edilebilen vatandaşların hangi hastanelere sevk edildiğinin öğrenilebilmesi için ise Sağlık Bakanlığı'nın Alo184 hattı aranabiliyor. (DHA)

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