Misafir olduğu evin dedesi FETÖ’cü çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinde ziyaret ettiği Sertaç Soğancı’nın kayınpederinin firari Mehmet Çetinkaya olduğu ortaya çıktı.

Mustafa SARIİPEK

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın terör arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan FETÖ firarisi Mehmet Çetinkaya'nın Muğla'da yakalandığını duyurdu.

Mehmet Çetinkaya'nın 1992-1994 yıllarında Özbekistan'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı ve bu ülkenin sözde ilk FETÖ/PDY imamı olduğu, geçmişte örgütte sözde Muğla Köyceğiz ilçe imamı ve Muğla il imamı olarak faaliyet yürüttüğüyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Firari Mehmet Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sertaç Soğancı'nın kayınpederi olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, geçen ocak ayında Muğla'da toplu açılış töreninin ardından kendisini davet eden 19 yaşındaki genç kızın evine konuk olmuştu. Erdoğan, baba Sertaç Soğancı ve diğer aile üyeleriyle sohbet etmiş ve fotoğraf çektirmişti.