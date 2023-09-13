MİT TIR’ları davasında Enis Berberoğlu hakkında yeni karar

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin dava Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Berberoğlu hakkında yargılamanın durmasına karar verildi.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma kararı sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada, Erdem Gül hazır bulunurken, Enis Berberoğlu katılmadı ve avukatları onu temsil etti. Duruşmada, daha önce devletin güvenliği ile ilgili olduğu gerekçesiyle kapalı oturum yapılan uygulamadan vazgeçildi.

Mahkeme Başkanı Ferhat Şahin, Yargıtay’ın bozma kararını hatırlatarak, Erdem Gül’ün bu karara karşı çıktığını ifade etti. Duruşma savcısı ise bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, Enis Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılana kadar yargılamanın durmasına karar verdi. Ayrıca, Erdem Gül’ün dosyasının ayrılmasına karar verildi. Karar kesinleştikten sonra Berberoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılacak ve dosya üzerinden yeni bir yargılama süreci başlatılacak.

NE OLMUŞTU?

MİT TIR’ları davası, Adana ve Hatay’da 2014 yılında durdurulan MİT TIR’larının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili olarak başlatılmıştı. Enis Berberoğlu, “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla cezalandırılmış, Erdem Gül ise “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan zaman aşımı nedeniyle ceza almamıştı. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu kararları bozmuştu. Bozma kararı, Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilmesiyle birlikte yeniden değerlendirilmiş ve yargılamanın durması kararı alınmıştır. (DHA)