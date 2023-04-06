MİT TIR’ları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül’e ceza verilmemesi kararı bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait (MİT) TIR’ların durdurulması ile ilgili davada, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "ceza verilmesine yer olmadığı", Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ise "davanın düşürülmesi" yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait (MİT) TIR'ların durdurulması ile ilgili davada, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı”, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ise “davanın düşürülmesi” yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu.

‘YARGITAY SEÇİM ARİFESİNDE BENİ UNUTMAMIŞ’

Berberoğlu, “Yargıtay, seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, çünkü Saray hakimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki her zulme şerbetliyim; ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım, o yüzden yine kazanacağım” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te, silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR’lara ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım' iddiasıyla yargılandıkları davada ceza almayan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında verilen kararı bozdu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Basın Kanunu uyarınca, dört aylık süre içinde açılmadığı gerekçesiyle Erdem Gül hakkındaki davanın düşmesine karar vermişti. Enis Berberoğlu hakkında ise mahkeme, Berberoğlu'nun daha önce yargılanıp ceza aldığı değerlendirmesi ile ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

BERBEROĞLU TWITTER’DAN TEPKİ GÖSTERDİ: İSMİMİ ÖĞRENİN

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi. Berberoğlu, şunları kaydetti:

“Yargıtay, seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, çünkü Saray hakimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki her zulme şerbetliyim; ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım, o yüzden yine kazanacağım.

Yalnız Yargıtay'ı biraz ciddiyeti davet ediyorum. Aşağıya, herhalde siparişi yetiştirme telaşıyla aceleye getirdikleri kararın görselini koyuyorum. Yıllardır daimi müşterinizim, bir zahmet ismimi öğrenin artık; Enes değil Enis. Bir de dönemim 7. (1943-1946) değil, 27. (2018-23).”

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