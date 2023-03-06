Mithat Sancar: HDP üstüne düşeni yapacak

HDP lideri Mithat Sancar, “Seçimi ilk turdan bitirelim, Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye bekliyoruz” dedi.

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HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Sancar şu ifadeleri kullandı;

*Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz.

“ZİYARETİNİ BEKLİYORUZ”

*Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız.

*Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz.

“PAZARLIK İÇİN DEĞİL…”

*Hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz. Pazarlık için değil; Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerinde durulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız.

*Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil. Temel mesele Türkiye’de toplumun çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak uzlaşmayı başarmak.

*Demokratik dönüşüm, adalet, özgürlük için temel konularda geçiş sürecinin niteliğiyle ilgili ana hususlarda bir uzlaşma olursa bu çok memnuniyet verici olur.

*Bizim daha önce de söyledim, esas hedefimiz, tutumumuz bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, adaleti, barışı getirmektir.

*Halkın değişim isteğini sahipleniyoruz, HDP üstüne düşeni yapacaktır.

“İLK TURDA BİTİRELİM”

*Hedefimiz bundan sonrası seçimin ilk turda bitmesi, ilk turda muhalefetin uzlaşma da sağlanmış zeminde adayının kazanmasıdır. Sorumluluğumuzun bu konuda önemin bilincinde olduğumuzu tekrar edeyim.

*Kendimize de, yürüdüğümüz yola da, sahip olduğumuz desteğe de güvenimiz var. Toplumun da bu güvene ihtiyacı var. Zedelenen güveni Emek ve Özgürlük İttifakı gerçekleştirir.

*HDP bu konuda daha eski geçmişe, tecrübeye sahiptir. İttifak güçlerimizle daha da zenginleşti bu tecrübemiz. İlk turda bitirelim, bizim uzlaşma, görüşme, ortak noktalarda buluşma konusunda çeşitli engeller çıkarmaya yönelik hamleler yapılırsa herkesin bu konuda uyanık ve duyarlı olmasını bekliyoruz.

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