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MİT’ten Münbiç’te operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla 11 YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 12:53 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
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MİT’ten Münbiç’te operasyon

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti.

HAVADAN KEŞİF VE TAKİP

Münbiç’teki PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.

YERLEŞKE İMHA EDİLDİ

Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşkeyi imha etti. (AA)

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