MİT’ten Münbiç’te operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla 11 YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti.
HAVADAN KEŞİF VE TAKİP
Münbiç’teki PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.
YERLEŞKE İMHA EDİLDİ
Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşkeyi imha etti. (AA)