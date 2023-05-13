Abone Ol

MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 09:47 - 13 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

AYRINTILAR GELİYOR…

MİT'ten Suriye'ye operasyon: IŞİD’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş yakalandıİlginizi ÇekebilirMİT'ten Suriye'ye operasyon: IŞİD’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
operasyon PKK Suriye terörist
X Reklam