Modifiye tutkunları bir araya geldi
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen modifiyeli araç ve motosiklet festivali, çevre illerden gelen modifiyeli araç ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde, güzellik, desibel ve basıklık kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.
Hatay’ın Belen ilçesinde, “Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali” düzenlendi. Belen Belediyesince Muhlisali Mahallesi’nde düzenlenen festival, çevre illerden çok sayıda modifiyeli aracın katılımıyla yapıldı.
Festivalde, güzellik, desibel ve basıklık kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.
Dereceye giren araçların sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, festivalin insanların deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşması için düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı İbrahim Gül de ilk kez düzenledikleri festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi. (AA)