MSB: Askeri aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de askeri aracın kaza yapması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler’in şehit olduğunu açıkladı. MSB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “54’üncü Mknz. P. Tug. K.lığında (Edirne/ Süloğlu) görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

MSB’nin Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şu mesajı paylaşıldı:

“Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.” (DHA)

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