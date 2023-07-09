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MSB duyurdu: 2 şehit

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinden acı haber geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre 2 asker şehit oldu.

Yayınlanma: 20:43 - 09 Temmuz 2023 Güncellenme:
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MSB duyurdu: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

“09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

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