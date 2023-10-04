Abone Ol

MSB, Kuzey Irak’a yapılan harekatın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yayınlanma: 17:58 - 04 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya platformu X hesabından Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.

“Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti” ifadesine yer verilen paylaşımda, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anların görüntüleri de yer aldı. (AA)

MSB’de kritik toplantıİlginizi ÇekebilirMSB’de kritik toplantıIrak'ın kuzeyine yönelik harekatın detayları ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirIrak'ın kuzeyine yönelik harekatın detayları ortaya çıktıTSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatıİlginizi ÇekebilirTSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak Kuzey Irak Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya Terör
X Reklam