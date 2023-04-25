MSB: Mayıs, Haziran, Temmuz sınıflandırma sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs/ Haziran/ Temmuz döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mayıs/Haziran/Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz” dedi. (DHA)