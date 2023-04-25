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MSB: Mayıs, Haziran, Temmuz sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs/ Haziran/ Temmuz döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Yayınlanma: 12:26 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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MSB: Mayıs, Haziran, Temmuz sınıflandırma sonuçları açıklandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mayıs/Haziran/Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz” dedi. (DHA)

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