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MSB: Metina bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

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MSB: Metina bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek” denildi. (DHA)

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