MSB paylaştı: Suriye’nin kuzeyine düzenlenen harekattan görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatının görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58’e yükseldiğini açıkladı.
HAREKATTAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
MSB, sosyal medya X hesabından, ‘Demirden pençelerimizin dün gece Suriye’nin kuzeyindeki terörist inlerini paramparça ettiği anlar’ ifadeleriyle harekatın görüntülerini paylaştı.