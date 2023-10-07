Abone Ol

MSB paylaştı: Suriye’nin kuzeyine düzenlenen harekattan görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatının görüntülerini paylaştı.

Yayınlanma: 17:33 - 07 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58’e yükseldiğini açıkladı.

HAREKATTAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

MSB, sosyal medya X hesabından, ‘Demirden pençelerimizin dün gece Suriye’nin kuzeyindeki terörist inlerini paramparça ettiği anlar’ ifadeleriyle harekatın görüntülerini paylaştı.

TSK'dan Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildiİlginizi ÇekebilirTSK'dan Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildiMSB, Kuzey Irak’a yapılan harekatın görüntülerini paylaştıİlginizi ÇekebilirMSB, Kuzey Irak’a yapılan harekatın görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı paramparça sosyal medya Suriye Terör terörist Türk Silahlı Kuvvetleri
X Reklam