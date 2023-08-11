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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi.

Yayınlanma: 04:07 - 11 Ağustos 2023 Güncellenme:
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz’da yaralanan Görece’nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine yer verildi. (AA)

Pençe-Kilit bölgesinden bir acı haber daha! Uzman çavuş şehit olduİlginizi ÇekebilirPençe-Kilit bölgesinden bir acı haber daha! Uzman çavuş şehit oldu

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