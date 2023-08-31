MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı memur alımıyla ilgili açıklamada bulundu.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.