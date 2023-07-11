Mübaşir, ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akgedik Barajı bölgesinde çobanların tüfekle vurulmuş bir erkeğin cesedini bulmaları üzerine jandarma soruşturma başlattı. Ölen kişinin Milas Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan Kemal Akça olduğu belirlendi.
Bugün sabah saatlerinde, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırsal Yusufça Mahallesi yakınlarındaki Akgedik Barajı civarında hayvanlarını otlatan çobanlar, tüfekle vurulmuş halde bir erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekibinin yaptığı kontrolde, ölen kişinin Milas Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan 39 yaşındaki Kemal Akça olduğu belirlendi.
Akça'nın üzerine kayıtlı olan ruhsatlı av tüfeği de olay yerinde bulundu. Akça’nın ölümü, yakınları ile adliye personelinde büyük üzüntü yarattı.
Akça'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Akça'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.