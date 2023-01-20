Mübaşire yumruklu saldırı

Denizli’de 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir aile içi kavga yargılamasında sanığın oğlu duruşma çıkışı mübaşir Kemal Yörük’e saldırdı. Darp raporu alan mübaşir şikâyetçi olurken adliye çalışanları olayı protesto etti.

Selami AYDIN

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Olay, Denizli Adalet Sarayı'nda 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baba oğul arasındaki bir kavganın yargılaması sırasında gerçekleşti. Duruşmanın tamamlanmasının ardından mübaşir Kemal Yörük aile yakınlarına tutanakları teslim etmek istedi.

Bu sırada ceza alan sanığın hâkimle görüşmek istemesi sonraki duruşmanın başlaması nedeniyle kabul edilmedi. Çıkan arbedede sanığın oğlu mübaşire yumruklu saldırıda bulundu. Yüzünden yaralanan Yörük darp raporu alarak saldırgandan şikâyetçi oldu.

‘ADLİYE ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ'

Olayın ardından adliye çalışanları toplanarak protestoda bulundu, basın açıklaması yaptı. Türk Büro Sen Denizli 2 Numaralı Şube Başkanı Fatih Kale; “Fedakârca ve cefakârca görev yapan memurlarımıza yapılan şiddet girişimi, devlete yapılmıştır. Devlete el kaldırmak kimin haddinedir? Türkiye'de kamu çalışanlarına yönelik şiddet çözülmesi gereken temel meselelerden biridir. Bugün artık kamu çalışanları can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üretmektedirler. Herkes evine akşam sağ salim gidebileceğinden endişelidir. Şiddet; ağır darp, bıçaklama ve silahlı saldırı gibi ölümle sonuçlanabilecek bir seviyeye çıkmıştır. Kısacası kamu çalışanlarının hayatı her dakika tehlike altındadır” diye konuştu.

Sendikanın genel başkanı Türkeş Güney ise yazılı açıklamasında; “Şiddete karşı acil çözümler ve ağır yaptırımlar gereklidir. Çünkü şiddetin durmak bir yana artarak devam etmesindeki en önemli neden etken caydırıcı tedbirlerin hayata geçmemesidir” ifadelerini kullandı.