MUÇEP’ten termik santral kampanyası

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Muğla'daki termik santrallerin kapatılması için, muhatapları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar ve AB yetkilileri olan bir imza kampanyası başlattı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Çevre Platformu, change.org üzerinden, muhatapları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komiseri Adrián Vázquez Lázara, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic olan, Muğla’daki termik santrallerin kapatılması istemli bir imza kampanyası başlattı. “Yargı kararını uygulayın, Muğla’daki termik santralleri kapatın” başlığıyla başlatılan kampanyada “Bugün Akbelen’de orman yok edilmeyebilirdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Muğla'daki termik santrallerin zaten 1996 yılında kapatılmış olması gerekiyordu” ifadeleri yer aldı.

“YILLARDIR İŞLETİLMEYEN HUKUK YÜZÜNDEN NİCE CAN KAYBI YAŞADIK”

1996 yılında Muğla bölgesindeki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri hakkında, santrallerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair verilen yargı kararlarının uygulanmasının istendiği kampanyada şunlar dile getirildi:

“Ne Oldu? 1996 yılında Muğla bölgesindeki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri hakkında santrallerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair kararlar verildi. Bu kararlar Danıştay’ca da onandı. Santrallerin faaliyetlerine son verilmesi gerekirken uygulanmadı. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı. 2005 yılında AİHM bu santrallerin kapatılması kararını onadı. Fakat bu da uygulanmadı.”

YARGI KARARI UYGULANSAYDI NE OLACAKTI?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti bu yargı kararını uygulamış olsaydı nelerin olacağı da şöyle ifade edildi:

“Bu santraller işletilmiyor olacaktı. Böylece bugün bu santrallere kömür sağlamak için Akbelen ormanı, köyler, zeytinlikler, tarım alanları yok edilmemiş olacaktı. Santrallerin bacalarından salınan zehirli kimyasallarla kirlenen hava nedeni ile bugüne kadar 68 binden fazla insan vaktinden erken ölmeyecekti, on binlerce insan kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları nedeni ile hastanelerde yatmayacaktı. Yatağan ve Milas köylüleri yerinden yurdundan edilmemiş, bereketli topraklarında tarımla geçinmeye devam ediyor olacaktı. Türkiye, yargı kararını hala uygulamamakta ısrar ettiği için ne yazık ki bölgenin insanları vaktinden erken ölmeye, geçimlerini sağladıkları topraklar, ormanlar, yaşam alanları olan köyler kömür madenlerinin sürekli genişlettiği ‘cehennem çukuru’ tarafından yutulmaya devam ediyor.”

“MUĞLA HALKI KABUS YAŞIYOR”

Muğla halkı bu kabusu yaşarken bir yandan tüm dünyanın iklim krizi ile baş etmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, “İklim krizinin baş sorumlusunun fosil yakıtlarla çalışan termik santraller olduğu biliniyor ve Türkiye Paris İklim Antlaşması’na imza attı. Yani fosil yakıtlarla çalışan termik santralleri kapatmak üzere eylem planları yapmayı taahhüt etti. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti taahhüdünün tam tersine bir yol izliyor, yargı kararını uygulamadığı gibi uluslararası sözleşmelerin gereğini de yerine getirmiyor, fosil yakıtlarla enerji üretimini artırmak üzere planlar yapıyor” denildi.

NE İSTENİYOR?

Hukuk devleti ilkelerinin işletilmesi talep edilen kampanya kapsamında şu isteklerde bulunuldu:

“Bizler; İkizköylüler, Milaslılar, Yatağanlılar, Muğlalılar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ve tüm dünya halkları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yöneticilerine soruyoruz: Anayasasında ‘hukuk devleti' yazan bir ülkenin yöneticileri olarak yargı kararlarını yok saymaya devam edecek misiniz? Demokratik bir ülkede hukuksuzluk bir devlet politikası olabilir mi? Muğla'da hukuksuzca çalışan bu termik santralleri ne zaman kapatacaksınız? Bu sorulara tüm bölge halkını ve insanlığı tatmin edecek bir yanıt verilmesini ve hukuk devleti ilkelerinin işletilmesini, yargı kararının bir an önce uygulanarak Muğla’daki üç termik santralin kapatılmasını istiyoruz. Bu santrallere kömür sağlamak üzere verilmiş maden işletme ruhsatlarının da iptal edilmesi, termik santraller kapatılırken adil bir geçiş süreci işletilmesi gerekir. Santrallerde çalışanların işsiz kalmaması için gerekli planlamanın yapılmasını, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin de konunun takipçisi olmasını, 18 yıldır uygulanmayan AİHM kararının artık uygulanması için Türkiye hükümetine gerekli uyarıları yapmasını talep ediyoruz.”

“YERYÜZÜNÜN SAĞLIĞINI HER TÜRLÜ ÇIKARIN ÜZERİNDE GÖRÜYORUZ”

Kampanya açıklamasının sonunda ise, “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Anayasamız uygulanmadığı sürece hiçbir demokratik hakkımızın güvence altında olamayacağının bilincindeyiz. Bu nedenle bu talebimiz aynı zamanda ülkemizin Anayasasında yazılı olan ‘hukuk devleti’ ilkesine dönülmesi çağrısıdır. Israrla hukuk devleti ilkelerinin işletilmesini talep ediyoruz, çünkü kamu yararını, insanın ve yeryüzünün sağlığını her türlü çıkarın üzerinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.