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Mucizeler sürüyor: Elbistan’da küçük çocuk 80 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.

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Mucizeler sürüyor: Elbistan’da küçük çocuk 80 saat sonra kurtarıldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elbistan’ın Güneşli Mahallesi’ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk’e ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (AA)

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