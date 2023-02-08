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Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek

Hatay'da deprem sonrasında enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı. İlk müdahaleyi kurtarma ekiplerinin yaptığı Kerem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yayınlanma: 22:35 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek

Fotoğraflar: Kemal Aslan / Reuters

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