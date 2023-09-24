Müftülük kadınların yüzünü buzladı

Konya’da hafızlık diplomalarının dağıtım töreninde çekilen fotoğraflarda kadınların yüzleri buzlandı. Bu fotoğraflar hem müftülük sitesinde hem de il müftüsünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Deniz AYHAN

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesindeki kurumlarda kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar zincirine bir halka daha eklendi. Konya Karatay'da hafızlık diploması alan kadınların yüzleri buzlanarak sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Karatay Müftülüğü'nde Hafızlık Diploma Töreni yapıldı. Törende 172 kadın ve erkek hafıza diplomalarını Konya İl Müftüsü Ali Öge verdi. Öge diploma törenini sosyal medya hesabından da duyurdu, hafızları kutladı ve fotoğraf paylaştı. Öge'nin paylaştığı fotoğraf kareleri arasında erkek hafızlarla toplu fotoğraf ve kadın hafızlarla çektirdiği fotoğraf yer aldı. Öge'nin kadın hafızlarla çektirdiği fotoğrafta, kadınların yüzünü buzladığı görüldü. Aynı fotoğraf kareleri Karatay Müftülüğü'nün sitesinde de aynı şekilde paylaşıldı. Sosyal medyada “Kadınların yüzünü neden buzladınız? Kadınları niçin aşağılıyorsunuz?” diye tepki gösterildi.

ARKA SIRAYA ATTILAR

5 Eylül'de İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen “Diyanet Akademisi 2023-2024 Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı”nda yapılan törende de erkek personel, eğitim görevlisi ve kursiyerler ön koltuklara oturtulurken, kadınlar için ise arka sıralar ayrılmıştı. Diyanet'in bu uygulaması da tepki çekmişti.