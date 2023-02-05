Muğla-Denizli karayolu kardan kapandı
Muğla ile Denizli arasındaki karayolu ile Menteşe ilçesi ile Yılanlı Bölgesi arasındaki ulaşım yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekipler yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor. Muğla ile Denizli arasındaki karayolu yoğun kardan kapanırken çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Aynı şekilde Menteşe ilçesi ile Yılanlı Dağı yolu da trafiğe kapanınca ilçede araçlar kuyruk oldu.
Yoğun kar yağışı Muğla-Denizli kara yolunda zincirleme trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Jandarma ekipleri, kazalar ve kar nedeniyle kara yolunu Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı.