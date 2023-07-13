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Muğla Ortaca’da orman yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesi Tepearası Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın hava ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Mustafa SARIİPEK
Yayınlanma: 17:25 - 13 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Muğla'nın Ortaca ilçesi Tepearası Mahallesi yakınındaki orman alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle 16.39'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, alevler yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangına karadan 3 arazöz, havadan ise 2 helikopter ile 2 uçak müdahale etti.

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Muğla orman yangını
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