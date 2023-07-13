Muğla Ortaca’da orman yangını
Muğla’nın Ortaca ilçesi Tepearası Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın hava ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Tepearası Mahallesi yakınındaki orman alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle 16.39'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangın, alevler yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangına karadan 3 arazöz, havadan ise 2 helikopter ile 2 uçak müdahale etti.