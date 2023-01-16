Muğla Valiliği’nin tepki çeken paylaşımı Meclis gündeminde

Muğla Valiliği'nin muhalefet tarafından 'siyasi propaganda' olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımı TBMM gündemine İYİ Parti tarafından soru önergesiyle getirildi.

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Çeşitli tesislerin toplu açılışı için Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek” şeklindeki sözlerinin yer aldığı 1 dakikalık görüntülerin Muğla Valiliği Twitter hesabından yayınlanması büyük tepki çekmişti. Konu, Meclis gündemine getirilerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

“DEVLETİN TARAFSIZLIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Usta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 8 bin kişilik ‘troll ordusu’nu yönettiği iddia edilen Emin Şen'i de hatırlatarak, “Muğla Valiliğinin sosyal medya hesaplarını danışmanınız Emin Şen mi yönetiyor? Bu vali bir muhalefet partisinin paylaşımını yapsaydı tavrınız ne olurdu?” sorularını yöneltti.

Erhan Usta, soru önergesinin açıklama kısmında, “Danıştay muhtelif kararlarında da bu kabil davranışları siyasi ayrımcılık kapsamında görmüştür. Her durumda Devletin yararını korumakla görevli olan kamu görevlilerinin tarafsızlığı esastır. Bu, devletin tarafsızlığı anlamına gelmektedir” dedi.

“MUĞLA VALİLİĞİ SİYASİ PROPAGANDA YAPMIŞTIR”

İYİ Partili Erhan Usta, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması, Muğla Valiliği, Twitter adresinden bir video ile paylaşılmıştır. Valinin, Cumhurbaşkanlığı temsilciliğinin siyasi parti temsilciliğini kapsamadığı açıktır. Kısaca; tüm partilere karşı mesafeli olması gereken Muğla Valiliği, adeta AK Partinin bir organı gibi siyasi propaganda yapmıştır” diyerek Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

1 ) Anayasa ve kanunların açık hükümleri karşısında; Muğla Valiliğinin resmi Twitter adresinden, adeta, AK Parti İl Başkanlığı gibi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın propagandasını içeren video paylaşımıyla ilgili sorumlular hakkında işlem başlattınız mı?

2) Muğla Valisinin medyaya servis ettiği fotoğraflarda Mustafa Kemal Atatürk yerine Erdoğan’ın portresinin yer alması Bakanlığınızın bir talimatı mıdır? Aksi halde söz konusu kamu görevlisi hakkında yaptırımınız olacak mı?

3) Söz konusu tweetin kaldırılması yerine yoruma kapatılması ve önceki yorumların gizlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

4) Muğla Valiliğinin sosyal medya hesapları da danışmanınız Emin ŞEN tarafından mı yönetilmektedir?

5) Cumhurbaşkanlığı temsilciliğinin siyasi parti temsilciliğini de kapsadığı kanaatinde iseniz neden Devlet Memurları Kanununda değişiklik öngörmediniz?

6) Vali dahil olmak üzere, memurlar ve kamu görevlilerinin siyaset yapması konusunda ne düşünüyorsunuz?

7) Bu olaylar karşısında — şayet parti Devleti değilse- Devleti nasıl vasıflandırıyorsunuz?

8) ilde yaşayan ve diğer siyasi partilere mensup vatandaşlar, bu davranışlar karşısında valiye nasıl güven duyacaktır? Devlete güveni hangi mekanizmalarla sağlamayı öngörüyor musunuz?

9) Tarafsızlığını kaybetmiş ve sadakat yeminini unutan bu ve benzeri kamu görevlileri ile seçimin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

10) Aynı olay, herhangi bir vali tarafından, başka bir siyasi parti faaliyetinde gerçekleşseydi tavrınız ne olurdu?

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