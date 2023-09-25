Muğla ve Manisa’da orman yangını
Manisa’nın Akhisar ilçesinin kırsal mahallerinden olan Muştular mahallesi civarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla’nın Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi’nde de saat 16.10 itibariyle orman yangını başladı.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Muştular mahallesine yakın ormanlık alanda saat 15.20 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ile yangına müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın yoğun müdahale sonrası 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
MUĞLA’DA DA YANGIN ÇIKTI
Menteşe’nin Kıran Mahallesi’nin Turnalı mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.