Muğla’da 09.05’te Ata’ya saygı dalışı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup balıkadam, Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile 09.05’te dalış yaparak denizin derinliklerinde saygı duruşunda bulundu.

Yaşar ANTER

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85’inci yılında Fethiye'de bir grup dalgıç, Atatürk'ü deniz altında Türk Bayrağı açarak andı.

Fethiye'de dalgıçlar, 10 Kasım'da Atatürk'ü denizin 10 metre derinliğinde üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk Bayrağı açarak andı. Balıkadamlar 09.05’i gösteren saatin de bulunduğu “1938 Saygıyla Anıyoruz” yazılı bir afiş de açtı.



Saygı dalışının ardından bir açıklama yapan Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz altında 85.yıl dönümünde de saygı ve minnetle andık. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı sonsuza kadar devam ettireceğiz” dedi

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