Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla’nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olarak belirlediği deprem, saat 06.09’da meydana geldi.
Yerin 57.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)