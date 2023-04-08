Muğla’da çimento fabrikasına karşı direnen 11 köylü gözaltına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde entegre çimento fabrikası kurulmasına karşı çıkan bölge yaşayanları ve çevrecilerin fabrikaya malzeme getiren araçların önünü kapatarak sürdürdüğü nöbet eylemine jandarma müdahale etti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Tekağaç mevkiinde yapımı devam eden “Entegre Çimento Fabrikası” projesinin iptali için direnen köylülerin dün fabrikaya malzeme getiren TIR'ın önünü kesme eylemi devam ederken sabaha karşı jandarmadan müdahale geldi.

Jandarma müdahalesi sırasında orantısız güç kullanıldığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan 11 kişiden 18 yaş altı 2 çocuk serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü fabrikaya fırın getiren TIR’ın önünü kesen vatandaşlar bu kararlarında ısrarcı olduklarını ortaya koymuş, nöbet eylemini aralıksız sürdürmüş ve araçların girişini engellenmişti.

SAAT 4.30'DA JANDARMA MÜDAHALESİ GELDİ, GÖZALTILAR BAŞLADI

Bugün(Cumartesi) saat 04.30'da bölgeye jandarmanın aniden baskın yaptığını belirten bir köylü o anı şöyle anlattı:

*Saat 4.30'da çadırda nöbet tutan arkadaşlarımız telefonla uyararak jandarmanın müdahale ettiğini söyledi.

*Malzemeleri fabrikaya götürmeye çalışıyorlarmış. Köylüler ve kadınlarımız konuya müdahil oldu.

*Karşı koyan kim varsa toparlayıp karakola getirmişler. Kolluk güçleri bölgeyi iki taraftan tutarak çevreyi abluka altına aldılar.

*Şiddet uyguladılar. Malzemeler içeriye alınana kadar hareket etmemiz engellendi. Müdahale olursa gözaltı olacağını, bunun savcılık emri olduğunu söylediler.

TOPLAM 11 GÖZALTI VAR

Muğla Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bilal Yavuz Özkan, “Gözaltına alınan köylüler Bayır Jandarma Karakolu'ndan Merkez Jandarma'ya getirildi. Köylülere karşı yapılanlarla ilgili hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Baro olarak yanlarındayız.” dedi.

Baro yönetiminden bir başka avukat ise şunları söyledi:

*Toplam 11 gözaltımız var. İfadeler sürüyor. Temel mesele, şirket ile köylüler arasında yargıya da intikal eden köklü bir problem var.

*Kolluk görevlileri maalesef Türkiye'de birçok alanda da gördüğümüz gibi şirketin çıkarlarını savunmak ve işlerini kolaylaştırmak için fiili müdahalede bulunuldu.

*Hatta müdahale öncesinde şirketle birlikte planlanmış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok açık, jandarmanın geldiği saat itibarı ile kamyonların da hemen alana dayanması bunu ispat ediyor. Buradaki işbirliği kamuoyu tarafından değerlendirilmeli

GÖZALTINA ALINANLAR

Gözaltına alınan çoğu deştin köylüsü, kadın ve köylülerin isimleri şöyle ; Hasan sarı (50) işçi. Görkem Çetinkaya (15) öğrenci. Sadike Sarı (46) ev hanımı. Seher Şener (45) ev hanımı. Çağdaş Özdemir (17) öğrenci. Dilber Özdemir (29) ev hanımı. Engin Uyan (27) çiftçi. Selahattin Tilkioğlu (36) işçi. Sevla Tilkioğlu (35) ev hanımı. Ferah Gümüş (45) makine mühendisi / Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi. Hüsamettin kaya (42) işçi ve Ferah Gümüş. 18 yaş altı 2 çocuk serbest bırakıldı.