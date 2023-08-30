Muğla’da, ekmeğin içinden tabanca çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş halde tabanca ele geçirildi.
Muğla Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri, Milas’a il dışından tabanca getirileceği ihbarı üzerine ilçe girişindeki kontrol noktasında uygulama yaparak araçlarda arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, K.T. isimli şahsın poşetindeki ekmeğin içerisinde gizlenmiş halde 1 adet tabanca ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tabancaya el konuldu.