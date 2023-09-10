Muğla’da ‘Havlu hareketi’: Kıyılar halka geri verilmeli

Yunanistan'da başlayıp Türkiye'ye sıçrayan 'Havlu hareketi' Muğla’nın Akbük sahilinde de devam ediyor. Menteşe Kent Konseyi'nin çağrısı ile Akbük plajında toplanan vatandaşlar, kıyıların işgaline karşı eylem yaptı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla kıyılarında plajların özel işletmelerin elinde olmasına ve paralı hale gelmesine karşı ‘Havlunu hareketi’ eylemleri devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi’ndeki Akbük Plajı’nda da vatandaşlar eylem yaptı. İşletmesi önceki yıllarda Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret A.Ş.’ye verilen Akbük Plajı'nda, hem giriş ücretlerine hem de kıyı işgaline tepki gösteren vatandaşlar, Menteşe Kent Konseyi’nin çağrısı ile burada bir araya geldi.

Eyleme, bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Akbük Plajı’na gelen vatandaşlar, açılmış olan bariyerden geçti ve herhangi bir ücret ödemedi. Basın açıklaması sırasında araçları ile plaja gelen vatandaşlardan da ücret alınmadı.

PLAJLAR VE SAHİLLER HALKIN KULLANIMINA KAPATILDI

Plajda basın açıklaması yapan Menteşe Kent Konseyi Başkanı Nuran Aldan, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi, Türk Medeni Kanunu'nun 715. maddesi ve Kıyı Kanunu’nun 5. maddesine göre ‘Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

*Kamu yararını taşıması ve her vatandaşın eşit ve serbest olarak yararlanması anayasal güvence ile teminat altına alınmış olan kıyılar, sahiller son yıllarda devleti yöneten iktidarın siyasi politikaları sonucu yurttaşların eşit ve özgürce kullanımına kapatılmıştır.

ANAYASA VE KANUNLAR YOK SAYILIYOR

*Bu alanlar yalnızca parası olanların, şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında, yüksek meblağlar ödeyerek faydalandığı yerler haline getirilmiştir.

*Kıyılarımız Anayasa ve kanunlar yok sayılarak yapılan imar plan düzenlemeleri ile sermayeye peşkeş çekilmiş, sermaye gücünü elinde tutan özel kişi ve kurumlara tahsis edilerek gerçek sahibi olan halkın elinden alınmıştır. MUÇEV, 4 Nisan 2014 tarihinde, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığı ile kurulmuştur.

*MUÇEV'in kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar, Muğla'da halkın kullanımına açık olan ne kadar yerin MUÇEV'in kullanımına tahsis edildiğini, MUÇEV'in kıyıları işletmelere ne kadar ücretle kiraya verdiğini hiçbirimiz bilmiyoruz.

*Bu ihaleleri alan kişi ve kuruluşların kim oldukları bilgisi derhal kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

BU PLAJ VAKIF GÖRÜNÜMÜNDEKİ ŞİRKET TARAFINDAN İŞLETİLİYOR

Burada toplanılmasının nedeninin plajın ticari şirket gibi faaliyet gösteren vakıf görünümündeki Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın işletmesine verilerek kamu yararına aykırı olarak ticarileştirilmesi olduğunu dile getiren Aldan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Plaj yıllardır birçok yol denenmek suretiyle giderek halktan uzaklaştırıldı. Halkın kullanımına kapalı hale getirilen bir yer haline dönüştürüldü.

*Plaja arabalarıyla gelen vatandaşlardan plaj girişinde arabalarını park etmek istediklerinde özel mülkiyetli otopark işletmesi uygulaması nedeniyle araba başına 100 lira otopark ücreti alınmaktadır.

*Plaja girildiğinde de özel işletmeler şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında vatandaşlardan afaki bedeller istemektedir.

*Bu keyfi ve yasa dışı uygulamalar neticesinde vatandaşın özgür ve serbestçe, ücretsiz olarak denize girme hakkı gasp edilmektedir.

PLAJA GİRİŞ MALİYETİ BİN 500 LİRAYI BULUYOR

*Akbük plajında günübirlik denize girmenin günlük maliyeti neredeyse bin, bin 500 liraya mal oluyor.

*Yine Akyaka'dan başlayarak, Turnalı ve Akbük koyuna kadar uzanan sahil şeridindeki kıyılar da ne şekilde ve nasıl olduğu bilinmeden özel işletmelere peşkeş çekilmiş ve işletmelerce parsellenerek yine halkın serbestçe kullanımına kapatılmıştır.

*Akyaka-Akbük arasındaki kıyı şeridinde halkın denize ücretsiz girebilecek yeri neredeyse kalmamıştır. Muğla, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan il olmasına rağmen Muğla'nın tüm ilçelerinde neredeyse halk ücretsiz olarak denize giremez hale gelmiştir.

*Giderek zorlaştırılan yaşam şartlarıyla birlikte evine hapsedilmeye uğraşılan halkın, yegane rahatlama aracı olan denize girme hakkının, bu şekilde yasa dışı ve keyfi uygulamalarla gasp edilmeye çalışılması kabul edilemez.

*Kamusal alana koyulan bir kapı ile tutturabildiğinden para talep eden ve halkın atacağı her adımı paraya çevirmeye çalışan bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz.

ŞEZLONGLARDAN HAVLU SERECEK YER KALMIYOR

MUÇEV’in usulsüzlüklerinin yanı sıra bir de Akbük'deki işletmelerin şezlongları ve masalarıyla kıyıların alenen işgal edildiğini dile getiren Aldan, “Halka şemsiyesini ve havlusunu koyacağı en ufak bir alan bırakılmadığı, bu sayede de fahiş fiyatlarla kiralanan şezlonglar dışında, para vermeden denize girmenin imkansız hale getirildiği bir sistem bize dayatılmaktadır. Halihazırdaki tüm kıyı işletmeleri derhal kamulaştırılmalı ve asıl sahibi olan halka geri verilmelidir. Biz bu sistemi var gücümüzle reddediyor, kıyılar halkındır ve herhangi bir gerekçeyle kamunun kullanımına kapatılamaz diyoruz” dedi.

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