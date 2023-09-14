Muğla’da korkunç olay: Kuzeni ile eşini böyle ezdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini süren Murat E., Bilal E.'nin ölümüne, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Dehşete düşüren bir olay, dün saat 10.42’de Karaçulha Mahallesi’nde bulunan bir yaş sebze ve meyve pazarında yaşandı.

İddiaya göre, Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında Murat E., bölgeyi terk etti ve ardından kendi kamyonetiyle işyerine geri dönerek aracının içine çekildi.

Kamyonetin içindeki Murat E.’yi gören Bilal E.’nin eşi Fatma E., işyerinden ayrıldı ve elindeki sopayla araca vurdu.

Murat E. ise kamyoneti kullanarak önce Fatma E.’ye çarptı, ardından Bilal Erdoğan ve yanındaki henüz kimliği belirlenemeyen kişiye doğru sürerek onları ezdi.

Kamyonetin altında kalan üç kişi hareketsiz bir şekilde yere yatarken, Murat E. hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde; Murat E.’nin, kamyonetiyle Bilal E. ve eşi Fatma E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat E.’nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)