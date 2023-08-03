Muğla’da korkutan deprem (Son depremler)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18’de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Datça’ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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