Muğla’da, prizde unutulan ütü evi yaktı

Muğla’nın Milas ilçesinde prizde unutulan ütüden çıkan yangında ev büyük zarar gördü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Baharlı Mahallesi’nde bir evin sahibi ütüyü prizde bırakarak komşusuna gitti. Evde kimse yokken, ütünün aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Evde çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık iki saatte güçlükle kontrol altına alınabilen yangında evin üst katları ve çatısı küle döndü. Ev sahibi büyük şok yaşadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.